الرئاسة المصرية تنعي وزير الإنتاج الحربي الفريق العصار: "حكيما شارك فى إدارة البلاد بفترة عصيبة"

القاهرة /سما/

نعت رئاسة الجمهورية المصرية، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء يوم الاثنين.

وقالت رئاسة المجهورية في بيان، "إن مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه ... وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وأضافت "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وقال الرئيس السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم".

وأضاف السيسي ناعيا الفريق العصار: "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".