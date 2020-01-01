الشرطة تغلق 16 محلا وتحجز 5 مركبات لعدم الالتزام في طولكرم

طولكرم / سما /

أغلقت الشرطة، اليوم الإثنين، 16 محلا تجاريا وحجزت 5 مركبات وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق والبروتوكول الصحي الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن المركز المتنقل والعلاقات العامة والإعلام والمرور والسياحة وإدارات شرطة طولكرم بالتعاون مع الشركاء من لجنة السلامه العامة والضابطة الجمركية قامت بإغلاق المحال غير المتزمة بالتعليمات في المدينة وبلدة عنبتا.

وأكدت أن شرطة المرور قامت بالتحفظ على المركبات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحق أصحابها أصولاً.