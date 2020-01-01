"لا تصدقهم سيدي الرئيس" .. رسالة من الفنان السوري قاسم ملحو للرئيس بشار الاسد

سما / وكالات/

مازالت الرسالة التي وجهها الفنان السوري قاسم ملحو إلى الرئيس بشار الأسد تحظى بتفاعل محدود وعلى نطاق ضيق في البلاد التي تمزقها حرب قاربت العقد من عمرها وتدهور غير مسبوق في المعيشة

الرسالة الصوتية وجهها ملحو للأسد (كلمات: صفاء زيتون كما يشير ملحو في عنوان التسجيل الصوتي في صفحته الشخصية) وبدأها بعبارة "لا تصدقن (لا تصدقهم) سيدي الرئيس" يحاول الفنان السوري أن يُعلم الرئيس ببعض الحقائق، تناغما مع فكرة تسود منذ عقود مفادها أن المحيطين بالأسد لا يخبرونه الحقيقة.

يطلب ملحو من الرئيس ألا يصدق "شيخ موائد" يدعو له بعد كل خطبة، ولا "سكير عربيد طابع صورتك على زنده وعلى سيارته المفيّمة" (في إشارة إلى من يُعرفون في البلاد باسم الشبيحة).

كما يطلب منه عدم تصديق "الحوت" (إشارة إلى كبار التجار وأثرياء الحرب) الذي ينهي خطابه بتحية إلى الرئيس.

في المقابل يطلب ملحو من الأسد أن يصدق:

"الفقير اللي متحمل الحرامية كرمالك، العسكري اللي تاه بالصحرا وصورتك بجواله، والشهيد اللي نزل دمو ع صورتك اللي ع بدلته".

الرسالة التي سجلها ملحو بصوت يعيد إلى الأذهان صوت الشاعر السوري حسين حمزة، حظيت بتعليقات مؤيدة في معظمها لما جاء في التسجيل، وكانت معظم التعليقات تقول لملحو: "صدقت"، وتشير إلى أن الذين هم حول الرئيس لا يخبرونه بالحقائق، وهو ما عبر عنه أحدهم حين علق على التسجيل قائلا: "صح كلامك نص اللي حواليه خونة، الله يكون بعونو ويكون معو"

بينما كانت بعض التعليقات في اتجاه آخر، إذ علق بعضهم بالقول إن هذا الكلام لا يعدو كونه زوبعة صغيرة، و"الكل يعرف الحقيقة ولكن المزاودات لا تنتهي".