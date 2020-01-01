تونس: قرار رئاسي بمنح الجنسية التونسية لـ 34 فلسطينيا

تونس /سما/

وقع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنح 135 شخصا الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيا.

وأكدت وكالة تونس افريقيا للأنباء في تصريح نقلته عن مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، أن منح الجنسية التونسية لهذا العدد من الفلسطينيين "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ من ملف حق العودة للفلسطينيين".

وأضاف، ان بقية الأشخاص الذين منحوّا الجنسية التونسية، هم من جنسيات عربية وافريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.

وتابع: الرئيس التونسي أمضى هذا الأمر، "لاعتباره أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممّن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء لها، يعد حقا إنسانيا". وأوضح أن القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية التونسية، ما يسمح باستعمال السلطة التقديرية.