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الاردن: 3 إصابات بفيروس كورونا من الخارج

الإثنين 06 يوليو 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 3 إصابات بفيروس كورونا من الخارج


عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة.

وتوزعت الإصابات بحسب موجز وزارة الصحة إلى حالتين بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، (من السعوديّة)، وحالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1167) حالة.

وأوضحت الصحة الأردنية أن (15) حالة شفاء سجلت اليوم، ويوجد (14) حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة من مستشفى الملكة علياء.

#الاردن #فيروس كورونا

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