هنية يعلن عن جدارية دعمًا للوحدة الوطنية

غزة / سما /

أعلن الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن جدارية "بوحدتنا سنسقط صفقة القرن ومشروع الضم"، التي ستعلق على أسوار ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وتحمل الجدارية صورة الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد هنية، أن الجدارية هي دلالة على أن الأسرة الرياضية تقف خلف القيادة الفلسطينية نحو التوافق والوحدة، وتدعمها لتقف سدًا منيعًا أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء كبيرة من فلسطين.

وبارك هنية الخطوات التي أطلقتها حركتي فتح وحماس نحو وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الباطلة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أيام ممثلة بالشيخ العاروري واللواء الرجوب.

وجاء المؤتمر بدعم من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تمنى هنية الابن استمرار العمل بالوفاق الوطني، وإنجاز وحدة شعبنا.