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تحديد معدلات القبول لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي..

الإثنين 06 يوليو 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد معدلات القبول لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي..


رام الله / سما /

قرر مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، أن تكون معدلات القبول لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية بدءاً من الفصل الأول للعام الدراسي 2020 - 2021 على النحو الآتي:

-يسمح دراسة تخصصي الطب وطب الأسنان لطلبة الفرع العلمي فقط، وبمعدل (85%) فأعلى في الثانوية العامة.

-يسمح دراسة تخصص الصيدلة  لطلبة الفرع العلمي فقط، وبمعدل (80%) فأعلى في الثانوية العامة.

-يسمح دراسة تخصص الهندسة لطلبة الفرع العلمي والفرع الصناعي و فرع تكنولوجيا المعلومات فقط، وبمعدل (80%) فأعلى في الثانوية العامة.

- يسمح دراسة تخصص الحقوق لطلبة الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي فقط، وبمعدل (75%) فأعلى في الثانوية العامة.

-يسمح دراسة تخصص التمريض لطلبة الفرع العلمي بمعدل (70%) فأعلى في الثانوية العامة، ولطلبة الفرع الأدبي بمعدل (80%) فأعلى في الثانوية العامة فقط.

-يسمح دراسة تخصصات: (العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتخدير والإنعاش، والتغذية، وفنيي الأشعة، وفنيّي الأسنان، والبصريات، وفني مختبرات طبية) للفرع العلمي فقط، وبمعدل (70%) فأعلى في الثانوية العامة.

- يسمح دراسة باقي التخصصات بمعدل (65%) فأعلى في الثانوية العامة، على أن يتناسب فرع الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لن تصادق أو تعادل أي شهادة مخالفة لهذه التعليمات لاحقاً.

#مجلس التعليم العالي #محمود أبو مويس #معدلات القبول #الجامعات الفلسطينية

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