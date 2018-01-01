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مستوطنون ينصبون خيمة في أراض ببلدة بتير غرب بيت لحم

الإثنين 06 يوليو 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينصبون خيمة في أراض ببلدة بتير غرب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 نصب مستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة في أراض ببلدة بتير غرب بيت لحم.

وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة "الخمار" شرق البلدة ونصبت خيمة فيها.

وأشار قطوش إلى ان هذه هي المرة الثانية التي ينصب فيها المستوطنون خيمتهم في هذا الموقع في غضون أقل من أسبوع، وأن مواطنين من البلدة كانوا تصدوا لهم يوم الجمعة الماضي، بعد نصبهم لخيمة في نفس الأرض وأحاطوها بأسلاك، قبل أن يتم طردهم .

وأوضح قطوش أن منطقة "الخمار" واحدة من المناطق المستهدفة وتتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، حيث سبق وأن شقوا عام 2018 طريقا استيطانية فيها ونصبوا خيمة، مؤكدا أن المنطقة تعد متنفس البلدة الوحيد من حيث التوسع العمراني.

#مستوطنون #بيت لحم

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