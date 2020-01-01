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الشعبية تُحملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير الغرابلي

الإثنين 06 يوليو 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تُحملّ الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير الغرابلي


غزة / سما /

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جراء سياسة الإهمال الطبي، مؤكدة أنها جريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال خاصّة بحق الحركة الأسيرة.

ودعت الجبهة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ظروف استشهاد الأسير الغرابلي، وسلسلة طويلة من الاعتداءات المتواصلة على الأسيرات والأسرى، الذين يعيشون في ظروف اعتقالية صعبة، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة على ما يجري بحق الأسرى هو بمثابة تواطؤ واضح مع هذه الجرائم التي تنتهك الأعراف والشرائع الدولية.

وأكدت الجبهة أن جريمة استشهاد الأسير الغرابلي جاءت نتيجة لسياسة الإهمال الطبي التي أدت لاستشهاد العديد من الأسرى خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتستوجب الرد من الحركة الوطنية وأذرعها العسكرية بما يردع الاحتلال ويخفف المعاناة عن الأسرى وصولاً لتحريرهم.

#الجبهة الشعبية #الاسير الغرابلي

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