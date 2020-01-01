محافظ نابلس يتابع الحالة الوبائية في يتما وقريوت

نابلس / سما /

تفقد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الإثنين، قريتي يتما وقريوت بحضور قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، واطلع على الحالة الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية والإغلاق في القريتين اللتين تم خلال الأيام الماضية تسجيل عدد من الإصابات بكورونا فيهما.

ودعا اللواء رمضان خلال لقائه اللجان والمؤسسات المسؤولة عن حالة الطوارئ في القريتين إلى التشديد والالتزام بإجراءات السلامة الصحية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأشاد بجهود هذه اللجان التي تواصل الليل بالنهار في سبيل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.