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لـ12 ألف أسرة.. "التنمية": التحضير جارٍ لصرف الدفعة الثانية من صندوق "وقفة عز"

الإثنين 06 يوليو 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لـ12 ألف أسرة.. "التنمية": التحضير جارٍ لصرف الدفعة الثانية من صندوق "وقفة عز"


رام الله / سما /

قال مدير عام التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، أيمن صوالحة، إنه يتم التحضير لصرف الدفعة الثانية من صندوق "وقفة عز" لحوالي 12 ألف أسرة متضررة من جائحة "كورونا" "كوفيد 19" في فلسطين.

وأضاف الصوالحة: ننتظر الآن التقارير من البنوك حتى نعرف إن كان هناك مشاكل أو عثرات لصرف أموال وقفة عز لبعض الأسر.

وأشار إلى أنه تم الصرف لأول دفعة بوقفة عز الجدد والبالغ عددهم 118 ألف، وحاليًا يتم الإعداد لصرف الدفعة الثانية من وقفة عز لـ12 ألف أسرة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة منذ الأيام الأولى لظهور حالات "كورونا" في فلسطين شرعت بإعداد خطة طوارئ للاستجابة بالوضع القائم.

وأوضح أن خطة طوارئ أخذت بعين الاعتبار الفئات التي قد تضررت جراء انتشار "كورونا" من فقراء وعمال ومهمشين، وخاصة عمال اليومي حتى يكون هناك استجابة لاحتياجاتهم إلى جانب الأسر التي تعاني من موضوع الحجر الصحي أو تكون لديها ناس مصابين بـ"كورونا".

وسجلت الوزراة منذ جائحة "كورونا" 60 ألف اسمًا، جميعهم من الفقراء الجدد وتم رفع أسمائهم كي يتلقوا خدمات ومساعدات منها.

#التنمية الاجتماعية #صندوق وقفة عز #مساعدات #الاسر الفقيرة #كورونا

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