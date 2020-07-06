  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا للاراضي الفلسطينية

الإثنين 06 يوليو 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا للاراضي الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

حذر مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عمنون هاراري، رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف المنافسة الدولية للأقمار الصناعية الأمريكية المستخدمة في أغراض تجارية، مضيفا "لا أعتقد أنهم (الأمريكيون) سألونا مقدما".

وقال لمحطة "كان" الإذاعية في إسرائيل "نحن بصدد دراسة المنصوص عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على وجه التحديد وما يمكننا الرد عليه في نهاية الأمر".

وأضاف "نفضل دائما أن يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة. من الأفضل دائما أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة".

وأوضحت الوكالة أن لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم تعديل كيل-بنجامان تقضي بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل "جوجل إيرث" الأجسام التي تقل عن مترين.

وكانت إسرائيل تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة.

#اسرائيل #فلسطين #الأقمار الصناعية #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هل دمر سلاح الجو المصري منظومات الدفاع الجوي التركي في ليبيا؟

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

استمع: نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

الاحتلال يزعم: اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الموجة الثانية لـ"كورونا" بدأت ونتجه مجددا للاغلاق الكامل

الغربلي

رسميا.. هيئة الأسرى تعلن استـشـهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل سجن "إيشل"

end_of_israel-06.07.20.png-1-534x387

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

ضمن حملة التضليل: تل أبيب تزعم بان السعودية ومصر غير مهتمتين بالضم وبعثوا رسائل مطمئنة لإسرائيل