"الصحة": الحالة الصحية للمصابين داخل العناية المكثفة مستقرّة

رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة أن حالة المصابين بفايروس كورونا في غرف العناية المكثفة مستقرّة، وعددها 8 حالات، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم 4100 حالة.

وأشارت الوزارة أن طواقمها تقوم بجهود حثيثة في تتبع الخارطة الوبائية في كافة محافظات الوطن، ومتابعة الحالات المصابة داخل الحجر المنزلي، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفايروس كورونا داخل مراكز الحجر.

وأضافت الوزارة بأنها ستقوم بإصدار تقرير مفصّل حول الإصابات بفيروس كورونا، الساعة الثانية عشر من ظهر كل يوم لمرة واحدة، وأشارت أنه لن يصدر تقرير بالإصابات مساء اليوم الإثنين.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عنها للحد من انتشار فايروس كورونا.