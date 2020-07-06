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الشرطة تقبض على تاجر مخدرات متلبسا غرب جنين

الإثنين 06 يوليو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على تاجر مخدرات متلبسا غرب جنين


جنين / سما /

قبضت الشرطة اليوم على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من نصف كغم مواد مخدرة غرب جنين.

وذكرت اداراة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات عن قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة في إحدى قرى غرب محافظة جنين بناء عليه تحركت قوة من فرع المخدرات وتم رصد المشتبه به وكان يقود مركبة غير قانونية وقام بالفرار باتجاه جدار الضم والتوسع تاركا مركبته وبتفتيشها تم ضبط 49 كيس بداخلها مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن ( 200 ) غم ومعده للبيع وعلبه ذخيره بداخلها طلقات نارية لسلاح ام 16 عدد 30 طلقه.
وبعد البحث والتحري ورصد المشتبه به ورود معلومات مؤكدة لدى فرع المخدرات تفيد بان المذكور يحوز مواد مخدرة داخل منزله ويقوم بترويجها وهو من أصحاب السوابق وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها الشرطة الخاصة والأمن الوطني إلى منزل المذكور وبتفتيشه تم ضبط 80 كيسا يشتبه أنها مخدره من نوع قنب مصنع بوزن ( 383،7 ) و23 حبه يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة كما تم ضبط بندقية صيد وطلقات الصيد عدد 55 طلقة وإلقاء القبض عليه .
واكدت الشرطة، انه تم توقيف المشتبه به والتحفظ على المواد التي ضبطت بحوزته لحين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

#الشرطة #تجارة المخدرات

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