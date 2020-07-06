  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تعلن تدابير صحية خلال موسم الحج لهذا العام

الإثنين 06 يوليو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن تدابير صحية خلال موسم الحج لهذا العام


الرياض /سما/

أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم حج 2020 وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقررت السعودية في يونيو حزيران قصر عدد الحجيج المحليين على نحو ألف شخص لمنع انتشار فيروس كورونا بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.

وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ”وقاية“ إنه سيتم حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر خلال اداء المناسك بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.

وسيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو تموز حتى الثاني من أغسطس آب 2020 وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.

#السعودية #الحج #اجراءات احترازية #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

هل دمر سلاح الجو المصري منظومات الدفاع الجوي التركي في ليبيا؟

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

صحيفة اسرائيلية: هل تنتظرون موافقة الفلسطينيين وخيانة ملك الأردن لـ”بسط السيادة” على الغور؟

مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

استمع: نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

الأخبار الرئيسية

end_of_israel-06.07.20.png-1-534x387

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

888333

تضارب الانباء حول استشهاد الاسير الغرابلي من قطاع غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

نصفها في الخليل ..تسجيل 64 إصابة جديدة بالكورونا في الضفة

ضمن حملة التضليل: تل أبيب تزعم بان السعودية ومصر غير مهتمتين بالضم وبعثوا رسائل مطمئنة لإسرائيل