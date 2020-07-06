الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق في الخليل

الخليل / سما /

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق المعلن عنه في محافظة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة بأنه وتطبيقا لقرار الاغلاق الصادر عن محافظ محافظة الخليل في ظل الحالة الوبائية التي نمر بها , وضمن المتابعة اليومية لتطبيق هذا القرار فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق .

وأضافت , بان قرار اغلاق هذه المحال جاء بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا من خلال منع التجمعات , بالإضافة لتطبيق قرار محافظ الخليل , حيث تم اغلاق 30 محل تجاري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها .

وطالب البيان أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام التام بقرارات الاغلاق الصادرة عن القيادة الفلسطينية بهدف الحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من هذه الوباء الخطير تحت طائلة المسائلة القانونية .