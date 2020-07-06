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الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق في الخليل

الإثنين 06 يوليو 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق في الخليل


الخليل / سما /

 أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق المعلن عنه في محافظة الخليل .   

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة بأنه وتطبيقا لقرار الاغلاق الصادر عن محافظ محافظة الخليل في ظل الحالة الوبائية التي نمر بها , وضمن المتابعة اليومية لتطبيق هذا القرار فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 30 محل تجاري لمخالفتهم قرار الاغلاق  .    

وأضافت , بان قرار اغلاق هذه المحال جاء بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا من خلال منع التجمعات , بالإضافة لتطبيق قرار محافظ الخليل , حيث تم اغلاق 30 محل تجاري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها  .

وطالب البيان أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام التام بقرارات الاغلاق الصادرة عن القيادة الفلسطينية بهدف الحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من هذه الوباء الخطير تحت طائلة المسائلة القانونية  .

#الشرطة #اغلاق محلات #كورونا #طوارئ

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