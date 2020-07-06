  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى خنجر في خاصرة شعبنا

الإثنين 06 يوليو 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى خنجر في خاصرة شعبنا


رام الله / سما /

 قال نادي الأسير، إن عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى، يمثل خنجراً في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صمود شعبنا ومناضلينا.

وجدد نادي الأسير تأكيده على أن خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية التي يصدرها الاحتلال متشعبة ومركبة، ولا تتعلق فقط بقضية الأسرى، بل بالوجود الفلسطيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه البنوك أو متناسية أن مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين إنما هو من السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من الحاكم العسكري للاحتلال.

وأدان النادي قرارات تلك البنوك داعيا اياها للعودة عنها، والانتظام والتناغم مع السلوك الجماعي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة كل ما يعترض طريقنا، خاصة في ظل تحد آخر نواجهه إلى جانب إجراءات الاحتلال وهي جائحة "كورونا" التي تفرض أعباءً ثقيلة على شعبنا، والتي بدلاً من أن تقدم الدعم والمساندة له، يحكمها الرعب والخوف المصطنع من إجراءات يتخذها الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اكدت أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى.

وشدد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، على أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، إلا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب، مطالبا إياها بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل أيا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم الصرف مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.

#نادي الاسير #مستحقات عائلات الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

هل دمر سلاح الجو المصري منظومات الدفاع الجوي التركي في ليبيا؟

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

صحيفة اسرائيلية: هل تنتظرون موافقة الفلسطينيين وخيانة ملك الأردن لـ”بسط السيادة” على الغور؟

مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

استمع: نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

الأخبار الرئيسية

end_of_israel-06.07.20.png-1-534x387

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

888333

تضارب الانباء حول استشهاد الاسير الغرابلي من قطاع غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

نصفها في الخليل ..تسجيل 64 إصابة جديدة بالكورونا في الضفة

ضمن حملة التضليل: تل أبيب تزعم بان السعودية ومصر غير مهتمتين بالضم وبعثوا رسائل مطمئنة لإسرائيل