بلدية النصيرات تُجري ضخاً تجريبياً لبئر مياه "شارع الـ35"

غزة / سما /

أجرت بلدية النصيرات اليوم الاثنين، ضخاً تجريبياً لبئر مياه "شارع الـ 35" الذي تم حفره بمنطقة أرض "قفة"، ليغذّي شبكة المياه وموقع الخزّان القريب من البئر، بتمويل من جمعية الرحمة الكويتية للإغاثة الإنسانية.

ويهدف المشروع إلى تحسين وتقوية وتطوير شبكة المياه في النصيرات، حيث أن المناطق التي ستستفيد من البئر هي (منطقة أبو سليم الغربية، منطقة الحزين، منطقة الآثار، أرض النجار، شارع المقبرة، وأرض المسيحي)، علما أن القدرة الإنتاجية للبئر تقدّر بــ 50 كوب في الساعة.

وأكد رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري على أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المياه، وتزويد المواطنين وسد احتياجاتهم من المياه في فصل الصيف.