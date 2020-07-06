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اليوم -صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين

الإثنين 06 يوليو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم -صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين


رام الله / سما /

 أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن المصارف قامت اليوم بصرف رواتب المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين وذلك عبر الصرافات الالية المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

وأوضح الشوا أن عملية صرف الرواتب لها اجراءات فنية من لحظة ورود الحوالة إلى المصارف وورود كشوفات بأسماء المستفيدين من هيئة التقاعد الفلسطينية، وبالرغم من حالة الاغلاق الحالية فقد تعاونت المصارف على انجازها اليوم مراعاة لظروف أهلنا وأحبتنا وتقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.

وشكر الشوا المصارف على سرعة استجابتها لتوجيهات سلطة النقد لتنفيذ عملية الصرف اليوم.

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