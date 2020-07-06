مجلس كفرقرع يعلن حالة الطوارئ في البلدة

القدس المحتلة / سما /

أعلن مجلس محلي كفرقرع في الداخل الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في البلدة، وذلك في ختام جلسة الطوارئ التي عقدها لبحث آخر التطورات وسط استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كفرقرع.

ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب الناطق بلسان وزارة الصحة الإسرائيلية حول موضوع كورونا للإعلام العربي، فإن المجلس أصدر القرارات التالية:

1. إغلاق جميع المتنزهات العامة في البلدة وعلى رأسها، متنزه البير والحوارنة، ومتنزه حديقة الألعاب الحوارنة.

2. إغلاق الملاعب الرياضية، وتجميد جميع النشاطات الرياضية والجماهيرية.

3. إغلاق تام لبيت المسنين.

4. استقبال الجمهور في المجلس المحلي فقط للحالات الضرورية الطارئة وبتنسيق مسبق من خلال مركز الخدمات البلدي على رقم 106، علماً أن قسم الجباية يعمل كالمعتاد بعد أخذ جميع التدابير اللازمة وفق تعليمات وزارة الصحة.

كما أعربت إدارة المجلس المحلي عن قلقها الشديد بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، الأمر الذي يمكن أن يدخل قرية كفرقرع لدائرة الخط الأحمر وبالتالي إغلاق البلدة.

وناشدت إدارة المجلس المحلي المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لوقف انتشار فيروس كورونا، خصوصاً عند الخروج من المنزل، وفي الأعراس والمناسبات، وفي المحال التجارية.

وطالبت إدارة المجلس كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، بأن تقتصر صلاتهم في بيوتهم، وأن تقتصر الصلاة في المساجد فقط للمسؤولين عن المسجد.

وأكد المجلس بأن الشرطة الإسرائيلية أعلنت بأنها ستقوم بحملة مراقبة ومخالفات في البلدة، خصوصاً في المحال التجارية لضمان الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.