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القدس المحتلة: توزيع اخطارات هدم ومصادرة بضائع من الباعة المتجولين

الإثنين 06 يوليو 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة: توزيع اخطارات هدم ومصادرة بضائع من الباعة المتجولين


القدس المحتلة / سما /

وزعت طواقم بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، اخطارات هدم على منشآت سكنية وتجارية في العيسوية، فيما صادرت بضائع من الباعة المتجولين خلال تواجدهم في شارع صلاح الدين .

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية اقتحموا البلدة، وعلقوا اخطارات هدم على عدة منشآت فيها شملت المنازل والمنشآت التجارية ومنها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول بالسكان، لافتا أن اصحاب المنشآت حصلوا على قرارات تجميد من البلدية خلال الفترات السابقة، بعد تسلمهم أوامر هدم وتوجههم للبلدية.

وأَضاف أبو الحمص أن البلدية قامت بتصوير المنشآت وشوارع البلدة.

وتابع أبو الحمص أن الاقتحامات المتكررة لطواقم البلدية وتوزيع الاخطارات واستدعاءات لمراجعة البلدية والتي تتم بشكل اسبوعي، يخلق حالة من الارباك وعدم الاستقرار لدى سكان البلدة، الذين يحاولون ترخيص منشآتهم والتوسع في أراضيهم، الا ان البلدية ترفض كافة المخططات التي تقدم لها.

ومن جهة ثانية انتشرت طواقم البلدية في شارع صلاح الدين في القدس، وصادرت بضائع من الخضراوات والفواكة من الباعة المتجولين المتواجدين في المكان.

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