الاحتلال يخطر بهدم 30 منزلا ومنشأة في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 30 منزلا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص ، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، وزعت عشرات الاخطارات بالهدم على منشآت ومنازل المقدسيين في مختلف احياء البلدة، منها منزل شقيق الأسير سامر العيساوي رأفت العيساوي الذي هدمت جرافات الاحتلال منزله عام 2013.

وأضاف: إن طواقم البلدية صورت عددا من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول.

وتتعرض العيسوية إلى حملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل، ويحرم الاحتلال اهاليها من التوسع الافقي والعمراني في أراضيهم.