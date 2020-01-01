حماس: انتشار "كورونا" بالضفة يدعو للقلق على سلامة شعبنا

غزة / سما /

قالت حركة حماس إنها تتابع تطورات الوضع الصحي في الضفة والقدس المحتلة، مؤكدة أن "كورونا" ينتشر بشكل متسارع ويدعو للقلق على سلامة شعبنا، وعلى فاعلية منظومة حمايته من الوباء الخطير.

وطالبت الحركة، في بيان صحفي الإثنين، وزارة الصحة في رام الله وجميع الجهات الحكومية المختلفة بمزيد من العمل والاجتهاد، وتجاوز أي إهمال أو تقصير في حماية شعبنا، مع ما يلزم ذلك من متابعة ومحاسبة وتخصيص ميزانيات، وتوفير كوادر وأطقم إضافية.

ودعت شعبنا هناك إلى أخذ كل التعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية والرسمية المختلفة على محمل الجد وعدم التهاون، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الإصابة بالفيروس، وللحد من انتشاره.

وأعلنت حماس عن تضامنها الكامل مع شعبنا في الضفة والقدس في مواجهة الوباء.

وأكدت أن "حماية شعبنا من الوباء أمانة شرعية وواجب وطني في رقابنا جميعًا"، مشددة على أنها مسؤولية جماعية تشترك فيها كل الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.