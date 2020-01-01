النضال في طولكرم تؤكد أهمية الإلتزام بالتوجيهات للوقاية من فيروس كورونا

طولكرم / سما /

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في طولكرم أهمية الإلتزام التام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه بين صفوف المواطنين.

وأهابت الجبهة بالجميع بضرورة الإلتزام التام في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها وارتفاع معدلات الإصابة بشكل مطرد في معظم المحافظات.

وقالت إن التعليمات الصادرة عن جهات الإختصاص ينبغي التقيد بها ورفع مستوى الوعي وعدم الاستهتار الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي ويؤدي إلى إرتفاع حالات الإصابة، داعية إلى تجنيب شعبنا ومواطنينا المزيد من الآلام والمعاناة وبخاصة وأن تقارير الجهات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن وتيرة الموجة الثانية لوباء كورونا ستكون أشد وأكثر وطأة من سابقتها وهذا يستدعي عدم التراخي وبذل المزيد من الجهود لتجنيب شعبنا مخاطر الإصابة بهذا المرض.