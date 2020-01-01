داخلية غزة : لا يوجد موعد محدد لفتح معبر رفح البري

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد موعد محدد لفتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضح البزم في تصريح، أن وزارته تتابع الكثير من المناشدات التي وصلت من المواطنين المقيمين في الخارج لفتح المعبر، لافتاً إلى أن الوزارة اضطرت لإغلاق معبر رفح لتقييم الأوضاع بعد الحجر الصحي للمواطنين خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن الخطورة حالياً تكمن في تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الجوار بشكل عام.

وشدد البزم، على أن وزارته تتابع كل المستجدات والتفاصيل، وتدرس الإمكانيات المتوافرة لديها، لتتمكن من تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، والمحافظة على أن يبقى قطاع غزة خالياً من انتشار الفيروس.

وقال: " مازلنا نتواصل مع الجهات ذات العلاقة، حيث أن هناك تنسيقاً مع الجهات المصرية، ويتم دراسة كل المستجدات، والواقع أن الأمر لا يتعلق بمعبر رفح وحده، بل أيضاً بتعقيدات أخرى متعلقة بحركة الطيران".

ولفت البزم إلى أن الوزارة تعاملت خلال الأشهر الماضية مع 5000 عالق، عادوا من السفر لقطاع غزة حيث تم التعامل معهم، معرباً عن تفهمه لظروف المواطنين خلال تواجدهم في دول الخارج، وبين أن الوزارة تقوم بالترتيبات اللازمة وعندما تنتهي منها سوف يتم فتح معبر رفح قريباً.

يُذكر أن معبري رفح البري وبيت حانون شمال القطاع، أُغلقا بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حيث تم فتحه خلال الفترة الماضية لإدخال المواطنين العالقين حيث تم حجرهم في أماكن مخصصة.