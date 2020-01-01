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وزارة الصحة الإسرائيلية: عدد الإصابات بكورونا تجاوز الـ30 ألفًا

الإثنين 06 يوليو 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة الإسرائيلية: عدد الإصابات بكورونا تجاوز الـ30 ألفًا


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تجاوز عدد الحالالت المؤكدة بفيروس كورونا الـ30 ألفًا.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الإصابات وصل عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، إلى 30162 ، بينهم 90 حالة خطيرة، و32 مصاباً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و82 بحالة متوسطة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 332 حالة منذ مارس/ آذار الماضي.

وتماثل للشفاء 17974، في حين أن الحالات النشطة 11856.

وناشدت الصحة الإسرائيلية، الجمهور بإجراء فحوصات للتشخيص عن المرض، لأن من شأن ذلك وقف سلسلة انتقال العدوى.

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