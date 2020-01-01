وزارة الصحة الإسرائيلية: عدد الإصابات بكورونا تجاوز الـ30 ألفًا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تجاوز عدد الحالالت المؤكدة بفيروس كورونا الـ30 ألفًا.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الإصابات وصل عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، إلى 30162 ، بينهم 90 حالة خطيرة، و32 مصاباً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و82 بحالة متوسطة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 332 حالة منذ مارس/ آذار الماضي.

وتماثل للشفاء 17974، في حين أن الحالات النشطة 11856.

وناشدت الصحة الإسرائيلية، الجمهور بإجراء فحوصات للتشخيص عن المرض، لأن من شأن ذلك وقف سلسلة انتقال العدوى.