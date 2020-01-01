خامنئي يبعث رسالة الى هنية وهذا اهم ما جاء فيها ..

غزة / سما /

أكد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الإثنين، أن بلاده لن تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.

وجاء تأكيد خامنئي في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية.

وقال خامنئي في رسالته إن "المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحكم واجبها الديني والإنساني، لن تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه".

وأشار إلى أن "تيار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع تجاوزا التهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة"، مضيفا أن "العدو باستراتيجيته التوسعية يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات وخطة السلام والضغط الاقتصادي والحصار".

واعتبر المرشد الإيراني الأعلى أن "حركة المقاومة الفلسطينيّة هيأت بجهادها موجبات ضعف أمريكا وإسرائيل".

وذكرت وكالة (إرنا) "أن رسالة خامنئي تأتي ردا على رسالة وصلته من هنية حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينيّة، وفي سياق مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية ومع تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي مساء الأحد".

وتتبادل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التهديدات بمواجهة شاملة إذا ما أقدمت الأخيرة على تنفيذ خطة الضم لأجزاء من أراضي الضفة الغربية.