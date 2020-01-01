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غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

الإثنين 06 يوليو 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...


القدس المحتلة / سما /


تحدث وزير الحرب  الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، حول استراتيجة الاحتلال القادمة تجاه قطاع غزة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وقال غانتس وفق ما نقلت قناة (كان): "لدينا مصلحتان في غزة، وهما استعادة الأسرى الإسرائيليين، واستعادة الهدوء، وإذا لم يحدث ذلك، سنرد بقوة كبيرة، لن نسمح بانتهاك سيادتنا".
وكانت صفارات الإنذار، دوت مساء أمس الأحد، في غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخين من القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، نحو المستوطنات"، في حين قصف الجيش عدة أهداف في القطاع.
 

#غانتس #الضم #اسرائيل

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