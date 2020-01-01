داوود أوغلو: السيسي وماكرون يعانيان من "عمى استراتيجي"

اسطنبول / وكالات/

قال أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب "المستقبل" المعارض، إن الدعم الذي تقدمه تركيا إلى حكومة الوفاق في ليبيا شرعي، منتقدا التصريحات المصرية والفرنسية بهذا الشأن.

ووصف داوود أوغلو في كلمة مصورة، نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما سماها "تهديدات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد تركيا، بسبب سياساتها في شرقي المتوسط وليبيا بأنها تعكس "عمى استراتيجيا".

وأضاف أن تلك التصريحات "ليست مؤسفة وحسب، بل تبدي للعيان العمى الاستراتيجي الذي يعانيه كلا اللاعبين".

وقال إن الدعم الذي تقدمه تركيا إلى حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا والمعترف بها في الأمم المتحدة، هو شرعي وسليم، وأضاف: "لا يمكن إنشاء نظام في شرق المتوسط يتجاهل تركيا".

وكان التدخل التركي في ليبيا أغضب فرنسا، حيث حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من فرض عقوبات جديدة على أنقرة، بينما تحذر مصر من أن أي محاولة مدعومة من تركيا لانتزاع السيطرة على مدينة سرت، التي سيطر عليها "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر في يناير الماضي، قد تؤدي إلى تدخل مباشر من جيشها.

المصدر: وكالات