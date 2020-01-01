  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنمية الخليل ويطا تواصلان استهداف الأسر المحجورة في سعير والريحية

الإثنين 06 يوليو 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استهدفت مديرية التنمية الاجتماعية بالخليل وجمعية ثمرة خير ، وضمن التدخلات العاجلة الأسر الفقيرة والمنكشفه في بلدة سعير، حيث قامت بتوزيع سلات الخضار والفواكه لنحو 65 أسر فقيرة ومنكشفة في بلدة سعير ، وتم التوزيع من قبل خلية أزمة المديرية ومتطوعي ثمرة خير.

وفي يطا واصلت مديرية التنمية وثمرة الخير اغاثتها للأسر المحجورة في قرية الريحية، ، بتوزيع عشرات الطرود والسلات الغذائية للاسر المحجورة.

وقالت مديرة المديرية لبنى العناني أن توزيع تلك المساعدات جاءعبر تنسيق بين المديرية وحملة ثمره الخير ورئيس قسم الجمعيات بمديرية تنمية الخليل توفيق العمصي ورئيس قسم الجمعيات في مديرية يطا عاطف الحلاق وحمله ثمره الخير الخيرية.

وأشارت أن المديرية بطواقمها على جاهزية تامة للتدخل والوصول للعائلات الفقيرة والمنكشفة لدعم صمودها.

#التنمية الاجتماعية

الأكثر قراءة اليوم

هل دمر سلاح الجو المصري منظومات الدفاع الجوي التركي في ليبيا؟

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

شبان في غزة يحتجّون أمام التشريعي : "بدنا ناكل"

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

صحيفة اسرائيلية: هل تنتظرون موافقة الفلسطينيين وخيانة ملك الأردن لـ”بسط السيادة” على الغور؟

مستشار الرئيس عباس: استعدنا الوحدة الوطنية مع حماس.. وكل البدائل مفتوحة أمام السلطة الفلسطينية!

الأخبار الرئيسية

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

نصفها في الخليل ..تسجيل 64 إصابة جديدة بالكورونا في الضفة

ضمن حملة التضليل: تل أبيب تزعم بان السعودية ومصر غير مهتمتين بالضم وبعثوا رسائل مطمئنة لإسرائيل

وزيرة الصحة : وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس كورونا

أبو مرزوق: خطة الضم الإسرائيلية ستُنهي السلطة عمليًا