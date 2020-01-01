تنمية الخليل ويطا تواصلان استهداف الأسر المحجورة في سعير والريحية

الخليل / سما /

استهدفت مديرية التنمية الاجتماعية بالخليل وجمعية ثمرة خير ، وضمن التدخلات العاجلة الأسر الفقيرة والمنكشفه في بلدة سعير، حيث قامت بتوزيع سلات الخضار والفواكه لنحو 65 أسر فقيرة ومنكشفة في بلدة سعير ، وتم التوزيع من قبل خلية أزمة المديرية ومتطوعي ثمرة خير.

وفي يطا واصلت مديرية التنمية وثمرة الخير اغاثتها للأسر المحجورة في قرية الريحية، ، بتوزيع عشرات الطرود والسلات الغذائية للاسر المحجورة.

وقالت مديرة المديرية لبنى العناني أن توزيع تلك المساعدات جاءعبر تنسيق بين المديرية وحملة ثمره الخير ورئيس قسم الجمعيات بمديرية تنمية الخليل توفيق العمصي ورئيس قسم الجمعيات في مديرية يطا عاطف الحلاق وحمله ثمره الخير الخيرية.

وأشارت أن المديرية بطواقمها على جاهزية تامة للتدخل والوصول للعائلات الفقيرة والمنكشفة لدعم صمودها.