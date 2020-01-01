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زعيم المعارضة بالدومينيكان اللبناني الأصل أبي نادر يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 06 يوليو 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم المعارضة بالدومينيكان اللبناني الأصل أبي نادر يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية


وكالات / سما /


أعلن لويس رودولفو أبي نادر كورونا، مرشح الحزب الثوري المعاصر المعارض في جمهورية الدومينيكان، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد.

وقال أبي نادر (وهو من من أصول لبنانية)، في كلمة أمام آلاف المؤيدين، الذين تجمعوا للاحتفال بفوزه الذي أنهى 16 عاما من حكم حزب تحرير الدومينيكان (حزب الرئيس دانيلو مدينا): "التوقعات تشير إلى أن فوزنا بشكل لا رجعة فيه رسميا".

وتلقى أبي نادر التهنئة من منافسه غونزالو كاستيلو، ومن الرئيس الحالي دانيلو مدينا بالفوز، على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية لم تعلن النتائج رسميا بعد.

وكتب مدينا على "تويتر": "في يوم الانتخابات هذا، أصبح النموذج الديمقراطي للجمهورية الدومينيكية أقوى. وبالتالي نهنئ الرئيس المنتخب الجديد لويس أبي نادر ... الذي نتمنى له نجاحا كبيرا".

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