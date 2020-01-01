الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم أب ونجله

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 13 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال اعتقل عشرة مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أب ونجله وهم: ساهر البرغوثي (50 عاماً)، ونجله صدام (29 عاما) من بلدة بيت ريما، ومعتصم نصر مسحل (25 عاماً) من بلدة دير غسانة، وعادل نديم حويح، وفرحات حسني دحابرة من بلدة عين يبرود، وثائر البرغوثي من بلدة كوبر، وسامي محمود ناصر من بلدة دير قديس، ولطفي ثروت الكيلاني من بلدة بيتين، ومحمد مطيع وعدنان طلعت وكلاهما من بلدة خربثا بني حارث.

كما اعتقل الاحتلال المواطنين مشهور العجلوني من محافظة الخليل، وبلال نجوات فشافشة من بلدة جبع في جنين، وهو أسير سابق، وتم اعتقاله من على أحد الحواجز العسكرية قرب مدينة نابلس، يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة كفر عقب.