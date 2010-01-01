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وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز 68 عاما

الإثنين 06 يوليو 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز 68 عاما


وكالات / سما /

توفي أكبر توأم ملتصق في العالم روني ودوني، عن عمر ناهز 68 عاما.

وأعلن جيم شقيق التوأم الملتصق، أن روني ودوني، توفيا صباح اليوم في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.

وعاش التوأم مع جيم وزوجته ماري في بيفركريك لمدة 10 سنوات من أجل الاعتناء بهما.

وفي عام 2010، ساعد 200 متطوع من المنطقة على توسيع منزل جيم حتى يتمكن التوأم من العيش بشكل مريح، وذلك بعد أن شعرا بمعاناة من التهاب المفاصل، وأصبح البقاء في منزلهما السابق في دايتون غير آمن لهما.

وأصبح التوأم الراحل المتلصقان أطول التوائم الملتصقة عمرا في عام 2014.

#توأم

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