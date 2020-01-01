ناديا الأمل وخدمات خان يونس يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة / سما /

بحث ناديا الأمل وخدمات خان يونس سبل التعاون المشترك بين الناديين في الألعاب الرياضية كافة، وآفاق التعاون في سبيل الارتقاء بمنظومة كرة القدم بين الناديين من حيث التدريب والإعداد مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر نادي الأمل بخان يونس، حيث ترأس فريق الخدمات عبد الغني الشيخ، وترأس فريق نادي الأمل د. رائد صالحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة في الناديين .

وأكد د. صالحية على تاريخ نادي الخدمات وأصالته، وقاعدته الجماهيرية الواسعة على مستوى قطاع غزة عامة وخان يونس خاصة، متطرقاً إلى نبذة حول نادي الأمل وأبرز أنشطته وبرامجه الحالية، والجوانب التي يمكن التعاون فيها والتنسيق المشترك بينهما. بدوره، أشاد الشيخ بنادي الأمل ومَنظومته العاملة، مشيراً إلى متانة العلاقة بين نادي الخدمات والأمل، الذي يعد من اللبنات الأولى للأنشطة الرياضية لا سيما في منطقتي حي الأمل والمعسكر، مشيداً بأهمية التعاون بين الجانبين لخدمة الرياضيين، والارتقاء بالعمل الاجتماعي بما يخدم الأهالي في المنطقة، مستعرضاً برامج نادي الخدمات وأنشطته، للاستفادة منها وتعميمها، ويواجه النادي من معيقات وتحديات، في محاولة لتجاوزها من خلال التعاون المشترك. وفي ختام اللقاء قدم الوفد الزائر درعًا تذكاريًا لإدارة نادي الأمل مغلفًا برسالة مِن الحب والود وعلاقة الشراكة الإيجابية بينهما