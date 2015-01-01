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هزيمة السيتي تتسبب في رقمٍ سلبي غير مسبوق لجوارديولا

الإثنين 06 يوليو 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزيمة السيتي تتسبب في رقمٍ سلبي غير مسبوق لجوارديولا


وكالات / سما /

تلقى مانشستر سيتي هزيمة غير متوقع من مُضيفه ساوثهامبتون، في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، بنتيجة هدفٍ دون رد.

هدف أصحاب الأرض سجله تشي آدامز في الدقيقة 16، وذلك بعد أن أخطأ أوليكاسندر زينشينكو وقُطعت الكرة منه، لتصل إلى آدامز الذي لاحظ تقدم الحارس البرازيلي إيدرسون، ليُسكن الكرة شباكه بعد تسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

هزيمة السيتي على أرض مُنافسه هي ثالث المواجهات التي يخسرها السيتيزنز خارج الديار على التوالي، وهو الرقم السلبي الذي يتكرر للمرة منذ 2015 تحت قيادة المُدرب السابق مانويل بيلجريني وكانت السلسلة قد وصلت لأربع مُباريات على التوالي.

أما جوارديولا فقد تلقى ثلاثة هزائم على التوالي في مُباريات خارج الديار بالدوري للمرة الأولى في مسيرته، وكان المُدرب الكتالوني قد درب في الدوري الإسباني مع برشلونة، ودرب في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، قبل أن تصل مسيرته إلى الدوري الإنجليزي مع فريقه الحالي مانشستر سيتي.

#مانشستر يونايتد #ساوثهامبتون #الدوري الانجليزي #بيب جوارديولا

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