اشتية يكشف عن السبب الرئيسي لتفشي كورونا ويطالب بتدخل العشائر

رام الله / سما /

كشف رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم الإثنين، عن السبب الرئيسي لتفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية في كلمةٍ له خلال مؤتمر صحفي برام الله، إن عدم السيطرة على المعابر والحدود من الأسباب الرئيسية لتفشي فيروس كورونا.

وبين أن 82% من الاصابات جاءت من المخالطة بالاعراس وبيوت العزاء و18% من العمال ومناطق الـ48.

وطالب رئيس الوزراء، العشائر بتبني ميثاق شرف يمنع الأعراس والتجمهر للحد من انتشار الفيروس.

كما طالب العمال داخل الخط الاخضر بالمبيت داخل اماكن عملهم وعدم التنقل.

وقال اشتية إن 129 مصابا بكورونا يعانون من اعراض المرض و4 في العناية المكثفة.

وأكد على خطورة المرض على كبار السن، مؤكدا أن على كل فرد ان يتحمل مسؤوليته بالحفاظ على نفسه وعائلته.

وأشار اشتية: لن نسمح لاحد بخرق القوانين وستتم معاقبة المخالفين.