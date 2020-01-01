120 عالقا بالجزائر يناشدون اعادتهم لغزة

غزة / سما /

ناشد عشرات الفلسطينيين العالقين في الجزائر الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي العمل على اعادتهم من الجزائر الى قطاع غزة.

وقال هؤلاء في مناشدة ان عددهم يصل الى 120 فلسطينيا عالقا منذ اكثر من اربع شهور .

أضافوا :"نحن العالقون من غزة في دولة الجزائر مند أكثر من 4 شهور و الوضع خطير ومزر جدا حيث ان انتشار مرض كورونا اصبح سريعا واخذ منحى تصاعديا كبيرا مما لا يسمح بفتح المجال الجوي الجزائري وحركة النقل بصفة عامة فنحن يقدر عددنا ب 120 شخصا بين طالب وعائلات وزوجات عالقات وكبار في السن ومرضى يعيشون في ظروف صعبة، الجامعات توقفت وفقدنا اعمالنا ومنا من نفذت امواله وهو مهدد بالطرد من المنزل وهناك من لا يملك مصروف يومه، نرجو منكم جميعا النظر الينا وتسهيل سفرنا نلتمس من الجميع نبل اخلاقكم ان تساعدونا على الاجلاء للعودة الى قطاع غزة من مطار القاهرة ثم معبر رفح ليتسنى عودتنا الى ابنائنا وزوجاتنا وعائلاتنا وشكرا".