أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

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أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الإثنين 6/07/2020:
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أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
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أسعار الدواجن:
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أسعار طبق البيض:
8 – 9 شيكل
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أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 21 شيكل
فخد: 11 شيكل
دبوس: 12 شيكل
جناح: 8 شيكل
كبدة: 15 شيكل
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أسعار الحبش: غير متوفر
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أسعار الأسماك الطازجة:
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دنيس (برك): 1ك = 33 شيكل
سكمبلة: 1ك = 7شيكل
سردينة = 17 شيكل
سردينة بزرة: 3 شيكل
فريدي صغير: 17 شيكل
فريدي وسط: 25 شيكل
فريدي كبير: 60 شيكل
سكمبلة كبير: 25 شيكل
سكمبلة صغيرة: 10 شيكل
سويسي: 25 شيكل
جربيدي وسط: 25 شيكل
صروص: 25 شيكل
كلماري: 25 شيكل
غمبري وسط: 40 شيكل
غمبري جامبو: 60 شيكل