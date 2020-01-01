أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها خبر اعلان الرئيس محمود عباس حالة الطورائ لمدة 30 يوما، كما ركزت على تسجيل 3 وفيات و472 اصابة بفيروس "كورونا".
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يعلن حالة الطوارئ لثلاثين يوما
- الرئيس يثمن موقف المانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
- وثيقة سرية لعقوبات اوروبية محتملة ضد اسرائيل بسبب "الضم"
- 4 وفيات و472 إصابة بـ"كورونا" في الضفة
- ضبيط: تحركاتنا في الولايات المتحدة تهدف للتأثير في السياسة الأميركية لصالح قضيتنا
- مجموعة السلام العربي ترحب بالتطورات في ملف المصالحة الفلسطينية
- غزة: أصحاب بسطات يتظاهرون احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية الصعبة
- إصابة 3 شبان في بديا والخليل والإعلان عن بناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم
* "الأيام":
- الرئيس: مستعدون للذهاب الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية
- تسجيل 3 وفيات و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- اجراءات مشددة في بيتونيا وإغلاق عشرات المحال المخالفة
- في تقريرها الدوري عن فلسطين "الصحة العالمية": يلزم تعزيز تدابير حماية الصحة العامة
- طائرات الاحتلال تشن سلسة غارات على مناطق في قطاع غزة بعد اطلاق قذائف
- الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري
- المستوطنون يباشرون بناء 164 وحدة جديدة جنوب بيت لحم
- إصابة ثلاثة شبان برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في محافظتي الخليل وقلقيلية
- اسرائيل تخشى تصعيدا أمنيا وتدهور العلاقات مع الأردن إذا نفذت الضم
- الأزهر: اتفاق "فتح" و"حماس" انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية
- وفاة و755 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل
- تمديد ولاية رئيس "الموساد" وتعيين أردان سفيرا بالأمم المتحدة
- الأردن: عودة الرحلات الجوية بشكل محدود في نهاية تموز
- "كورونا" في العالم: نحو 536 ألف وفاة و11.5 مليون إصابة
* "القدس":
- ثلاث وفيات و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها من الخليل
- 164 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم
- مجلس الأمة الكويتي: مخطط الضم مسمار جديد في نعش عملية السلام
- الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري
- قصف اسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة
- البنك الاسلامي للتنمية يعلن تقديم 35.7 مليون دولار لفلسطين لمحاربة كوفيد 19
- صحيفة اسرائيلية: قرار أميركي بشأن الضم في غضون 45 يوما
- الجزائر تواري رفات 24 مناضلا ضج الاستعمار الفرنسي
- تظاهرات في عدة دول رفضا لمخطط الضم ومجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة بضائع اسرائيل
- وفاة و755 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل