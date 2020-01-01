رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها خبر اعلان الرئيس محمود عباس حالة الطورائ لمدة 30 يوما، كما ركزت على تسجيل 3 وفيات و472 اصابة بفيروس "كورونا".

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعلن حالة الطوارئ لثلاثين يوما

- الرئيس يثمن موقف المانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

- وثيقة سرية لعقوبات اوروبية محتملة ضد اسرائيل بسبب "الضم"

- 4 وفيات و472 إصابة بـ"كورونا" في الضفة

- ضبيط: تحركاتنا في الولايات المتحدة تهدف للتأثير في السياسة الأميركية لصالح قضيتنا

- مجموعة السلام العربي ترحب بالتطورات في ملف المصالحة الفلسطينية

- غزة: أصحاب بسطات يتظاهرون احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية الصعبة

- إصابة 3 شبان في بديا والخليل والإعلان عن بناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

* "الأيام":

- الرئيس: مستعدون للذهاب الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

- تسجيل 3 وفيات و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- اجراءات مشددة في بيتونيا وإغلاق عشرات المحال المخالفة

- في تقريرها الدوري عن فلسطين "الصحة العالمية": يلزم تعزيز تدابير حماية الصحة العامة

- طائرات الاحتلال تشن سلسة غارات على مناطق في قطاع غزة بعد اطلاق قذائف

- الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

- المستوطنون يباشرون بناء 164 وحدة جديدة جنوب بيت لحم

- إصابة ثلاثة شبان برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في محافظتي الخليل وقلقيلية

- اسرائيل تخشى تصعيدا أمنيا وتدهور العلاقات مع الأردن إذا نفذت الضم

- الأزهر: اتفاق "فتح" و"حماس" انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية

- وفاة و755 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل

- تمديد ولاية رئيس "الموساد" وتعيين أردان سفيرا بالأمم المتحدة

- الأردن: عودة الرحلات الجوية بشكل محدود في نهاية تموز

- "كورونا" في العالم: نحو 536 ألف وفاة و11.5 مليون إصابة

* "القدس":

- ثلاث وفيات و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها من الخليل

- 164 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

- مجلس الأمة الكويتي: مخطط الضم مسمار جديد في نعش عملية السلام

- الاحتلال نفذ 236 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ مطلع العام الجاري

- قصف اسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

- البنك الاسلامي للتنمية يعلن تقديم 35.7 مليون دولار لفلسطين لمحاربة كوفيد 19

- صحيفة اسرائيلية: قرار أميركي بشأن الضم في غضون 45 يوما

- الجزائر تواري رفات 24 مناضلا ضج الاستعمار الفرنسي

- تظاهرات في عدة دول رفضا لمخطط الضم ومجلس الشيوخ التشيلي يدعو لمقاطعة بضائع اسرائيل

- وفاة و755 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل