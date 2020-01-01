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نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

الإثنين 06 يوليو 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!


القاهرة / وكالات /

شارك الفنان الشاب عمرو محمود ياسين متابعيه، آخر تسجيل صوتي للنجمة الراحلة رجاء الجداوي، بعثته لوالدته الفنانة القديرة شهيرة، أثناء علاجها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

وتظهر في هذا التسجيل الأخير علامات الإرهاق من المرض على صوتها، وتسليمها  بقدرها الذي كانت تحس به.

وقالت: "شهيرة، ربنا يبارك لك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعي لكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله إلا الله".

ونشر عمرو محمود ياسين، المقطع الصوتي عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وكتب "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. قد إيه رقيقه وحنينه وروحها طيبه رحمة الله عليها".

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