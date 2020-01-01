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إسرائيل تعترض لدى بلجيكا على دعم منظمات مؤيدة للفلسطينيين

الإثنين 06 يوليو 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعترض لدى بلجيكا على دعم منظمات مؤيدة للفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن السفير الإسرائيلي لدى بلجيكا إيمانويل نحشون، قدم للحكومة في بروكسل شكوى رسمية للاعتراض على دعمها لمنظمات مؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء بعد أن أظهرت وثيقة رسمية للحكومة البلجيكية بأنها تقدم مساعدات لمنظمة مدنية أجنبية تقدم دعمًا للفلسطينيين بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل، والعمل على إضعاف تأثير الأصوات الموالية إلى تل أبيب.

ووصف نحشون ما يجري بـ "الفضيحة"، وأنه لا يجوز استخدام أموال العامة في بلجيكا لإيذاء إسرائيل. وفق قوله.

واعتبر أن حجة الحكومة البلجيكية سابقًا بأنها لا تتدخل في طلبات التمويل من المنظمات غير الحكومية بأنها ليست واقعية.

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