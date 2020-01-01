  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أجواء غائمة جزئياً معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

الإثنين 06 يوليو 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة جزئياً معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

هل دمر سلاح الجو المصري منظومات الدفاع الجوي التركي في ليبيا؟

شبان في غزة يحتجّون أمام التشريعي : "بدنا ناكل"

وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

مستشار الرئيس عباس: استعدنا الوحدة الوطنية مع حماس.. وكل البدائل مفتوحة أمام السلطة الفلسطينية!

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من تنفيذ مخططات الضم

الاحتلال يزعم: اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

الصحة: تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إصابات اليوم إلى 472

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

صحيفة اسرائيلية: هل تنتظرون موافقة الفلسطينيين وخيانة ملك الأردن لـ”بسط السيادة” على الغور؟