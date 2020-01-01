مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

باريس/وكالات/







ذكرت مصادر غربية ان القوات التركية في ليبيا تلقت ضربة موجعة، فجر امس بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا قد نشرتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي حين نسبت الضربات الى سلاح الجو الفرنسي لفتت مصادر واسعة الاطلاع الى ان الاعتقاد بوقوف فرنسا وراء الغارات يعود لكون الطائرات المغيرة كانت من نوع رافال الفرنسية الصنع، مرجحة ان تكون الطائرات أقلعت من قاعدة عسكرية جوية في مالي .



وحسب تقاطع معلومات لعدد من المصادر الاستخبارية والعسكرية الغربية على معلومات فانه في اعقاب الضربة عمدت ٣ فرقاطات تركية ( TCG Goksu -TCG Gokova -TCG Giresun) كانت مرابطة قرابة السواحل الليبية الى دخول المياه الاقليمية التونسية، في مسعى لتجنب استهدافها في غارات لاحقة.

