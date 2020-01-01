الخارجية: 169 حالة وفاة و3342 إصابة و1397 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 169 بينما ارتفع عدد الاصابات إلى 3342، و1397 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم الأحد، أنها استقبلت هذا اليوم الدفعة الثانية من أبناء الجالية في الولايات المتحدة والتي بلغ عددها 312 مواطنا من الاحباب العائدين، وكان في استقبالهم الإدارة العامة للحدود والمعابر وقوات الامن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة وطواقم وزارة الصحة، وتم اخذ العينات اللازمة للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

واطمأن السفير احمد الديك على مغادرة 30 مواطنا من الاستراحة في طريقهم الى المانيا، للالتحاق بأسرهم واعمالهم ودراستهم. علما أن هذه الدفعة الثالثة من المغادرين، بعد دفعتين غادرتا الى الامارات المتحدة والولايات المتحدة، وستقوم الوزارة يوم غد باستقبال الدفعة الأولى من الاحباب العالقين في أوروبا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة، بمغادرة عدد من أبناء الجالية العالقين في الإمارات إلى جمهورية مصر العربية في طريقهم الى قطاع غزة، وغادر 16 مواطناً من أبناء شعبنا في قطاع غزة على متن رحلة للخطوط المصرية، وتم مغادرة 8 مواطنين على متن رحلة أخرى الخطوط المصرية.

بدورها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية للمواطنين، علي خليل الواوي (60 عاما)، وادريس سعيد سعد عباس (84 عاما) ليرتفع عدد الوفيات الى 4، كما أفادت السفارة بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 40 إصابة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل اية وفاة او إصابة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 64، وعدد الإصابات 1855.

من جهتها، قالت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا، إنه تم تسجيل اول إصابتين في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وتتواصل السفارة معهما للاطمئنان عليهما وتقديم اية مساعدة تتطلبانها وفقا لإمكانياتها.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان، أنه تم تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى إصابتين، تخضع الإصابة الجديدة للحجر الصحي المنزلي واوضاعها مستقرة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا البوليفارية بإجلاء طالب فلسطينيي مريض من العالقين، بالتنسيق مع سفارة الجمهورية اللبنانية لدى فنزويلا وسفارتنا لدى لبنان، وسفارتنا لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول، وتم اجلاؤه على متن طائرة لبنانية، الى بيروت ومن ثم سينتقل الى إسطنبول في طريقه الى ارض الوطن.