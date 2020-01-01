المحافظ غنّام تعلن إغلاق بيتونيا 5 أيام

رام الله / سما /

أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة بيتونيا مدة 5 أيام، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا في البلدة.

وأوضحت د.غنام في تصريح صحفي أن المصاب خالط عددا كبيرا من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها، مبينة أن الإغلاق تم بالتنسيق مع بلدية بيتونيا وكافة جهات الاختصاص.

وشددت على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما تحت طائلة المسؤولية، مطالبة جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.