سلطات الاحتلال تصادق على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر

القدس المحتلة / سما /

صادقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، على هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر المتهم بتنفيذ عملية "حجر يعبد" التي أدت إلى مقتل أحد الجنود.

ووقع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى نداف فيدان اليوم على أمر مصادرة وهدم شقة الأسير أبو بكر، وتم تسليم القرار للعائلة علمًا أنها كانت قد تقدمت قبل أسابيع التماسًا ضد عملية الهدم، لكن سلطات الاحتلال رفضته.

بدوره، قال محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة، إن مؤسسة "هموكيد"، ستقدم التماسا للمحكمة العيا الإسرائيلية، بخصوص هدم المنزل في بلدة يعبد بمحافظة جنين.