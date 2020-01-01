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14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

الأحد 05 يوليو 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164.

وأضاف جابر أن الحالات توزعت كالتالي: 3 سائقي شاحنات أحدهم أردني وصل الأردن عبر حدود العمري ونُقل إلى مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى سائقين غير أردنيين وصلا الأردن عبر حدود الكرامة، وتم التعامل معهما وفق البروتوكول المتبع، و8 قادمين من الخارج مقيمين في فنادق الحجر، 5 منهم جاءوا من الإمارات، وشخص وصل من السعودية، واثنان وصلا من مصر، والحالة الأخيرة هي إصابة محلية لمخالطة لزوجها المصاب والمتواجد في مستشفى الأمير حمزة.

وتابع أنه أجري 5508 فحوصات مخبرية اليوم، ليصل العدد الإجمالي للفحوص المخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" إلى 420893 فحصا مخبريا.

#الاردن #فيروس كورونا

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