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الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 05 يوليو 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا


القدس المحتلة / سما /

توفي شخص وشخصت إصابة 548 حالة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، الأحد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 29787 من بينها 331 حالة وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، شخصت أمس، السبت، 806 إصابات بعد إجراء 16749 فحصا، في حين أجري 12172 فحصا منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم، وجاءت نتيجة 548 موجبة.

وارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 11540 حالة منها 68 بحالة متوسطة في حين وصفت حالة 86 بالخطيرة، وتم وصل 27 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وانخفضت عدد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي بنسبة 15.5%، أي بما يعادل 5 حالات أقل عن الأمس؛ فيما ارتفعت نسبة الوفيات بـ0.3%.

وبيّنت المعطيات الرسمية تماثل 17916 مصابا للشفاء، بعد تسجبل 84 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية، في زيادة بلغت 0.5%.

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