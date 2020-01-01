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حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

الأحد 05 يوليو 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال


غزة / سما /

ثمّن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم توقيع قادة ومسؤولين في دول أمريكا اللاتينية على العريضة التي تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فعالة على الاحتلال، وتدعو إلى تفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري، ورفع أي حصانة يتمتع بها الاحتلال في ظل خرقه للقانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم أمريكي.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الموقف الدولي يؤكد دعم حقوق شعبنا في مواجهة عنصرية الاحتلال والذي عبر عنه أكثر من 300 من الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية في أمريكا اللاتينية من بينهم رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون.

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى ترجمة هذه المواقف والمطالبات الدولية إلى خطوات عملية رادعة للاحتلال عن تنفيذ مخطط الضم وصفقة القرن.

كما طالب بالعمل على محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم المتواصلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي

#حماس

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