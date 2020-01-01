وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الامريكية لإجراء فحوص كورونا

رام الله / سما /

استلمت الجامعة العربية الامريكية موافقة وزارة الصحة على قيام مختبرات الجامعة بفحص لفيروس الكورونا COVID-19، وجاء في رسالة وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ، ان هذه الموافقة جاءت بناء على وجود فريق الكفاءة بهذا الخصوص، وسيكون لقيام مختبرات الجامعة بهذا الفحص مساهمة في التمكن من السيطرة على الحالات المصابة،كما ذكرت وزيرة الصحة ان الوزارة ستقوم بتحويل الحالات الى مختبرات الجامعة في حال ازدادت الجائحة سوء لا قدر الله.

وصرح رئيس الجامعة ا.د. علي زيدان أبو زهري ، ان اعتماد وزارة الصحة الفلسطينية للمختبرات البحثية في المركز الطبي بحرم الجامعة العربية الامريكية في رام الله لإجراء فحص الكورونا COVID-19،جاء بعد ان تأكدت الوزارة من توفر كافة الأجهزة العلمية المتطورة للكشف عن الفايروس، ولوجود فريق متخصص على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية للقيام بالفحص.

وقال أبو زهري ان " الجامعة تقوم الآن بتجهيز مرفق خاص يتمتع بكافة متطلبات الوقاية والتعقيم، لأخذالعينات من المواطنين، وتوفير اقصى درجات الحماية ضمن المعايير الدولية".

والجدير بالذكر، أن المختبرات البحثية في الجامعة العربية الامريكية وبالشراكة مع وزارة الصحة ، أطلقت مؤخراً مشروعاً بحثياً لدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا بين المرضى في فلسطين تحت إشراف وإدارة الطاقم الأكاديمي وطلبة برنامج ماجستير الوراثة الجزيئية والسمية الجينية في الجامعة وخبراء من وزارة الصحة.