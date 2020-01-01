  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الامريكية لإجراء فحوص كورونا

الأحد 05 يوليو 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الامريكية لإجراء فحوص كورونا


رام الله / سما /

 استلمت الجامعة العربية الامريكية موافقة وزارة الصحة على قيام مختبرات الجامعة بفحص لفيروس الكورونا COVID-19، وجاء في رسالة وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ، ان هذه الموافقة جاءت بناء على وجود فريق الكفاءة بهذا الخصوص، وسيكون لقيام مختبرات الجامعة بهذا الفحص مساهمة في التمكن من السيطرة على الحالات المصابة،كما ذكرت وزيرة الصحة ان الوزارة ستقوم بتحويل الحالات الى مختبرات الجامعة في حال ازدادت الجائحة سوء لا قدر الله.

وصرح رئيس الجامعة ا.د. علي زيدان أبو زهري ، ان اعتماد وزارة الصحة الفلسطينية للمختبرات البحثية في المركز الطبي بحرم الجامعة العربية الامريكية في رام الله لإجراء فحص الكورونا COVID-19،جاء بعد ان تأكدت الوزارة من توفر كافة الأجهزة العلمية المتطورة للكشف عن الفايروس، ولوجود فريق متخصص على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية للقيام بالفحص.

وقال أبو زهري ان " الجامعة تقوم الآن بتجهيز مرفق خاص يتمتع بكافة متطلبات الوقاية والتعقيم، لأخذالعينات من المواطنين، وتوفير اقصى درجات الحماية ضمن المعايير الدولية".

والجدير بالذكر، أن المختبرات البحثية في الجامعة العربية الامريكية وبالشراكة مع وزارة الصحة ، أطلقت مؤخراً مشروعاً بحثياً لدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا بين المرضى في فلسطين تحت إشراف وإدارة الطاقم الأكاديمي وطلبة برنامج ماجستير الوراثة الجزيئية والسمية الجينية في الجامعة وخبراء من وزارة الصحة.

#الجامعة العربية الامريكية #مختبرات #فحوصات كورونا #وزارة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

شبان في غزة يحتجّون أمام التشريعي : "بدنا ناكل"

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يمثل انتهاكا للحرية الدينية

الأخبار الرئيسية

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

صحيفة اسرائيلية: هل تنتظرون موافقة الفلسطينيين وخيانة ملك الأردن لـ”بسط السيادة” على الغور؟

شعث

مستشار الرئيس عباس: استعدنا الوحدة الوطنية مع حماس.. وكل البدائل مفتوحة أمام السلطة الفلسطينية!

وفاة سيدة من مخيم الفوار بـ"كورونا" يرفع وفيات اليوم إلى 3

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من تنفيذ مخططات الضم